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В Москве объявили даты празднования Дня города

В Москве объявили даты празднования Дня города

День города в Москве в 2026 году состоится 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия организуют в историческом центре, городских парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также в жилых районах столицы.

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