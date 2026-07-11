В Москве объявили даты празднования Дня города

День города в Москве в 2026 году состоится 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия организуют в историческом центре, городских парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также в жилых районах столицы.
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