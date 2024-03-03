Правительство выделило дополнительно 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Более 30 млн рублей дополнительно направят из резервного фонда российского правительства на единовременные выплаты матерям-героиням, а также родителям, имеющим орден «Родительская слава» или медаль этого ордена.
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