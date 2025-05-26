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В Сети появилось видео с туристами в Анапе, несмотря на мазут и запреты купаться в море

В Сети появилось видео с туристами в Анапе, несмотря на мазут и запреты купаться в море

Людей не пугает мазут в воде и на пляжах. В Анапе на фоне разлива нефтепродуктов закрыты для купания все пляжи, а территория признана зоной ЧС.

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