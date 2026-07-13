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Нижегородская правда

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Открыта регистрация на новую программу для семей Нижегородской области

Открыта регистрация на новую программу для семей Нижегородской области

В регионе открыта регистрация на новую образовательную программу «Семьи Нижегородской области», которую реализует Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) совместно с АНО «Институт демографического развития» при поддержке правительства Нижегородской области, Нижегородской митрополии и комплексной программы достижения демографической устойчивости «ОСНОВА — нижегородский проект жизни».

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