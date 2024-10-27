Мошенники выдают себя за работников жилищно-коммунального хозяйства, чтобы получить деньги

В Московской области растет число случаев мошенничества, когда преступники представляются работниками жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и требуют оплаты несуществующих долгов через мессенджеры или по телефону.
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