Анна Ван Денски: Павел Дуров в ловушке Франции: Предательство или жертва?

Почему создателя Telegram, Павла Дурова, не пустили на Форум Свободы в Осло — событие, которое он сам спонсировал? Как французский паспорт превратился для Дурова из привилегии в капкан? Предал ли он Россию, сотрудничая с антироссийскими силами Запада? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.