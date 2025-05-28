Анна Ван Денски: Павел Дуров в ловушке Франции: Предательство или жертва?

Почему создателя Telegram, Павла Дурова, не пустили на Форум Свободы в Осло — событие, которое он сам спонсировал? Как французский паспорт превратился для Дурова из привилегии в капкан? Предал ли он Россию, сотрудничая с антироссийскими силами Запада? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.
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