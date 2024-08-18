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Теннисист Рублев: хорошо оцениваю свою психологическую стойкость

Теннисист Рублев: хорошо оцениваю свою психологическую стойкость

Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев в интервью YoTube-каналу "Больше!" после поражения от итальянского спортсмена Янника Синнера на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати заявил, что стабилизировал свою психику.

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