Зампред по обороне потребовал всерьез отнестись к нахождению Мединского в «Миротворце»

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», и к этому факту следует относиться максимально серьезно.
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