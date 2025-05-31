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Сборная Украины отказалась участвовать в ЧМ по киберспорту из-за допуска Белоруссии

Сборная Украины отказалась участвовать в ЧМ по киберспорту из-за допуска Белоруссии

Сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате мира-2025 по киберспорту (IESF WEC) в Косово в нескольких дисциплинах.

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Комментарии
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TC
Tatiana Cervonookaia
Просто боятся невозвращения спортсменов!
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