Белый дом: у США остался $1 млрд на пополнение запасов после помощи Киеву

У США остался миллиард долларов на восполнение собственных запасов вооружений, истощаемых регулярными поставками на Украину, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в интервью … .
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