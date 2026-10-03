Flydubai pilot allegedly attacked captain with a crash ax

A pilot on the diverted Flydubai flight attacked the captain with a crash ax in an attempted terrorist attack, a United Arab Emirates official said.
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