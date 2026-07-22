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Царьград

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Прокуратура добилась ремонта двух лифтов в тоннеле на Вайнера

Прокуратура добилась ремонта двух лифтов в тоннеле на Вайнера

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации и техническом обслуживании лифтового оборудования, расположенного в тоннеле по улице Вайнера на участке от улицы Малышева до улицы Радищева.

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