Прокуратура добилась ремонта двух лифтов в тоннеле на Вайнера

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации и техническом обслуживании лифтового оборудования, расположенного в тоннеле по улице Вайнера на участке от улицы Малышева до улицы Радищева.