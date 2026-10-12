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Журнал «Профиль»

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ФАС оштрафует ПИК и "Ловител" за ограничение доступа провайдеров в дома

ФАС оштрафует ПИК и "Ловител" за ограничение доступа провайдеров в дома

Административные дела возбуждены за нарушение антимонопольного законодательства. Должностные лица управляющих компаний должны будут уплатить штрафы в размере от 20.

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