«Гостеприимная» Великобритания: украинцам приходится ввозить своих детей через контрабандистов

Украинцам приходится обращаться к контрабандистам, чтобы ввезти в Британию своих детей. Как пишет The Independent, эта ситуация произошла после «катастрофических» изменений в программе «Жилье для Украины».
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