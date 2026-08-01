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Газета.ру

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Ту-214 в ливрее в честь 170-летия Третьяковки совершил демонстрационный полет

Ту-214 в ливрее в честь 170-летия Третьяковки совершил демонстрационный полет

Самолет Ту-214, оформленный в честь 170-летия Государственной Третьяковской галереи, провел демонстрационный полет на Казанском авиационном заводе имени Горбунова - филиале АО "Туполев" и входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.

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