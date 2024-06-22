Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    слыш урод на её донаты купили 10 снайперских патронов и убили 10 наших ребят что то я от тебя сочувствия родствиникам...Перевела $50 ВСУ ...
  • Авас Анекак
    молотки китайцы пришли другие времена а запад так и не может проститься с колониальным мышлениемПекин отказал ФРГ...
  • Надежда
    Путин сделает так, как лучше для России и ни у какого запада спрашивать не будет!)ПУТИН СПАСАЕТ УКР...

Концерт-реквием «Мы этой памяти верны» состоялся в Ржеве

Концерт-реквием «Мы этой памяти верны» состоялся в Ржеве

В канун Дня памяти и скорби у Ржевского мемориала Советскому Солдату состоялся концерт-реквием «Мы этой памяти верны», а также открытие уличной фотовыставки, посвященной подвигу Защитников Отечества и истории создания мемориала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх