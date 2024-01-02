Бастрыкин потребовал отчет о ходе следствия по факту смерти новорожденной в больнице Перми

Родители ребенка уверены, что смерть произошла из-за ошибки врачей.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании смерти новорожденной девочки в одной из больниц в Перми.
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