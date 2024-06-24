В Москву из Севастополя отправят 21 пострадавшего во время ракетной атаки

В клиники Москвы из Севастополя доставят 21 пострадавшего в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом заявил замдиректора по медицинской части Федерального центра медицина катастроф (ФЦМК) Минздрава России, руководитель сводной бригады Андрей Колодкин.