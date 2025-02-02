Мигрантам хотят запретить работать в полиции даже после получения гражданства

Мария Цветкова Пусть наши русские работают у нас хватит и детей и молодежи для органов а имигрантов нужно высылать домой откуда приехали и туда пусть едут обратно .

РМ Раиса Мелькумова И только хотят, давно пора запретить работать еще и водителями, продавьцами, поварами…А у нас Дума, все только думает.