Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мигрантам хотят запретить работать в полиции даже после получения гражданства

Мигрантам хотят запретить работать в полиции даже после получения гражданства

Успехи России В Госдуме прозвучало предложение о запрете работать в полиции бывшим мигрантам даже после того, как они получили гражданство РФ.

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Комментарии
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Мария Цветкова
Пусть наши русские работают у нас хватит и детей и молодежи для органов а имигрантов нужно высылать домой откуда приехали и туда пусть едут обратно .
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1 час.
РМ
Раиса Мелькумова
И только хотят, давно пора запретить работать еще и водителями, продавьцами, поварами…А у нас Дума, все только думает.
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57 мин.
ИИ
Иван Иванов
если бы думала-такого бы НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13 мин.
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