СК вернулся к делу о пропаже пятилетней девочки в Пермском крае в 2010 году

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад по уголовному делу об исчезновении пятилетней девочки в 2010 году.
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