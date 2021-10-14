В Костромской области спрогнозировали развитие региона на три года

Прогноз социально-экономического развития Костромской области на три года вперед принят на заседании региональной администрации 13 октября, сообщает пресс-служба учреждения.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях
Свежие комментарии