До запуска Dawntrail игроков Final Fantasy XIV ждет множество контента До запуска расшир...

До запуска Dawntrail игроков Final Fantasy XIV ждет множество контентаДо запуска расширения Dawntrail в Final Fantasy XIV будет много интересного, о чем было рассказано в недавнем прямом эфире “Письма от продюсера”Читать дальше → источник.
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