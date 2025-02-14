В Дзержинске пройдет Всероссийский турнир по футболу на электроколясках

Соревнования состоятся в преддверии Дня защитника Отечества С 17 по 19 февраля в Дзержинске на базе Центра адаптивных видов спорта «Парус» состоится первый в Приволжском федеральном округе Всероссийский турнир по футболу на электроколясках.
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