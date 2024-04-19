Медведев предположил, что на Западе решили ликвидировать Зеленского

Как предположил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщения о подготовке покушения на Владимира Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе решили ликвидировать украинского президента.
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