Мигранты слишком много хотят – нам кажется или так и есть?/Опять некому убирать урожай

Медвежий уголМигранты слишком много хотят – нам кажется или так и есть?/Опять некому убирать урожай ONDATRA Помните, как в СССР все ездили «на картошку»? Морковку, свеклу, капусту… не важно.Вернуться к статье167НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьtuor elvenknightsЯ конечно извиняюсь, но с введением новых технологий, техники различной на ведение фермерского хозяйства не требуется как раньше сотни человек и в итоге деревенским, в поисках работы приходится искать работу в городах и близлежащих поселениях. Благо с появлением интернета это стало намного проще. Дак зачем опять товарищей из Узбекистана везти или привлекать на принудительные сельхоз работы работы. Хотя согласен с автором. В сельхоз работах интеллигенции есть философский смысл. хотя бы в том чтобы они не забывали кто их кормит и поит пока они думают о высокомПетр ШипиловСовременные наши помещики и кулаки должны сами думать как убирать свой урожай. Крепостное право отменено ещё в 1861 году. Сверх прибыль хотят получать, а платить достойную зарплату не хотят.Владимир ПлотниковКрепостное право возвращено в 1992-м. Пока в скрытой форме. Только юридически утрясли.Нина БаталоваЯ не могу представить себе,что поедут девахи с маникюром за 3т. макияжем на плантации--это время ушло безвозвратно.работать разучились.Но я очень любила ,и всегда была в первых рядах:на прополку огурцов.на уборку капусты,моркови.патиссонов,картошки.Эх.было время!!!!!ААлександрВ Европе на уборку урожая всегда приглашают сезонных рабочих. Существуют даже методики и формулы расчета требуемого количества работников, например, из Испании для уборки урожая клубники во Франции в определенный период времени. В США домохозяйка за сезон заготовки и переработки урожая зарабатывает себе на год вперед. Но у нас другая цель: недоплатить работнику и на этом дополнительно нажиться. Любому- россиянину, иностранцу. Таков бизнес по-русски.Голованов Генаэто точно платить достойно все чтоб на халявуСергей РоссиМне всё равно откуда картошка , из Египта или с тамбовщины. Главное цена. Какие студенты ? Раньше картошка была государственной, теперь частная. Вот пусть фермер и решает сам свои проблемы. Не может, пусть в дворники идет.SISergey IvanovПри Советской власти мы гноили до 80% урожая! Каждый из нас видел на овощебазах эти горы смердящего гнилья... Вот где резерв! Научитесь сохранять- и не нужны будут эти «битвы за урожай». Сам много раз бывал и в колхозах, и на овощебазах. Вот что меня всегда изумляло: Овощебазы всегда строили в городах! Следствием этого были дикие очереди на дорогах в сезон уборки. Это еще от большевиков пошло: -Отнять у крестьянина все, что он вырастил! Иначе, чего доброго, он почувствует себя владельцем собственного урожая! Так эта традиция и живет до сих пор. Хотя логичнее было бы строить хранилища там, где урожай созревает. Вот и работа крестьянину на зиму. Да и не позволит он пропасть ни одной картофелине! А без сезонных рабочих увы, не обходятся нигде. В России, правда, их не было. Но в России сельское население составляло 80%. Зато в городах рабочих рук не хватало. Кстати, была обратная картина: Из деревни народ в город ездил на заработки! Это называлось «отхожий промысел». Пристраивались кто как сумеет- полы мыть, в трактирах подавать, дворы мести.... Так что и без наших южных «братьев» нам не обойтись. Проблема не в том, что они к нам едут, а в том, что они остаются, начинают перетаскивать в Россию свою родню, свой аул. собираются в национальные анклавы, где царят уже ИХ законы. Вот чего нельзя допускать. Поработал, получил расчет- и на поезд. Счастливого пути!Мила Терехова"спасали урожай"? Именно так и заявляли при Совке. А почему это надо спасать? Это что, аварийная ситуация? Никто не догадывался, что в сентябре уборочная пора ? Каждый год одно и тоже . При планомерно организованной работе урожай СОБИРАЮТ, а не СПАСАЮТ. И заботиться об этом должны руководители на местах , а не ректоры учебных заведений. Сейчас на сезонные работы нанимают временных работников и оплачивают их труд, а не даром сгоняют солдан, студентов . Оплачивают и деньгами, и долей урожая. На "Сады Придонья" горожан привозят организованно автобусами. Расплачиваются и урожаем, горожане увозят столько, сколько могут дотащить. Народ делает заготовки на зиму, и все довольны.Сергей РоссиПравильно. С чего вдруг использовать дармовой труд, если прибыль идет дядеМила Тереховатруд всегда должен оплачиваться по закону справедливости. Только при рабовладельческом строе рабы гнут спину даром. Так и было при Совке. Гулаги, Шарашки. Все стройки века на костях советских людей. Гении Туполев, Королёв работали даром годами в застенках шарашек. В Совке вернули рабовладельческий строй втихушку, завуалировав ложью обвиненийГгалинаВ СССР это было понятно, потому что государство заботилось о своих людях. А теперь появились баре, которые не хотят платить людям за работу, а хотят батраков.Татьяна БушмелеваУ нас тогда безработицы не было. А сезонные работы - пару месяцев получает человек копейки, а потом без работы мается. Нас отрывали от работы ненадолго, а потом мы возвращались к своим делам. Чем больше об этом думаю тем больше убеждаюсь что это самый рациональный подход. Но когда безработных большое количество то им хоть временные заработки давать надо.Александр ГорбуновНе хотите работать сами - ложитесь под мигрантов.ВиталийВот проблему придумали. А о чем думают сельхозменеджеры, когда организуют посевы, посадки? У них есть какой-то бизнес-план? Так если всё так сложно со сбором урожая, то вообще закрыть эту тему и закупать импортное. Дешевле будет. Уроды бизнеса!Дмитрий Зимнюковдавайте контакты, а не бла бла, народ найдется на уборку, а то привыкли к мигрантам.Комментировать
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