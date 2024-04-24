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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Россия утратила комплекс собственной неполноценности

Россия утратила комплекс собственной неполноценности

Западные – и незападные – эксперты продолжают осмыслять «русское чудо», то есть причины, по которым экономика России не рухнула под гнетом самых мощных в истории санкций, а следом не пошли вразнос ее общество и государство.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Вот западу без Российского газа и нефти...Точно пипец...
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