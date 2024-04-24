Россия утратила комплекс собственной неполноценности

Западные – и незападные – эксперты продолжают осмыслять «русское чудо», то есть причины, по которым экономика России не рухнула под гнетом самых мощных в истории санкций, а следом не пошли вразнос ее общество и государство.
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