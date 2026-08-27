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Тульские новости

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В Заокском районе закрыли кафе «Капитан» из-за грубых нарушений

В элитном поселке в Заокском районе временно закрыли кафе «Капитан». Причиной стали многочисленные нарушения санитарных требований, которые выявил Роспотребнадзор после сообщений о случаях кишечных инфекций у посетителей.

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