В Заокском районе закрыли кафе «Капитан» из-за грубых нарушений

В элитном поселке в Заокском районе временно закрыли кафе «Капитан». Причиной стали многочисленные нарушения санитарных требований, которые выявил Роспотребнадзор после сообщений о случаях кишечных инфекций у посетителей.
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