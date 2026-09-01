Безруков рассказал, какое кино нужно российскому зрителю

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российскому зрителю недостаточно исключительно развлекательного кино, картины должны затрагивать важные темы и давать возможность сопереживать героям.
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