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Антифашист

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Укрытий в Киеве катастрофически не хватает. Украинские власти не удосужились подумать о людях

Укрытий в Киеве катастрофически не хватает. Украинские власти не удосужились подумать о людях

На пятом году специальной военной операции (СВО) в Киеве так и не создана полноценная система гражданской защиты.

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