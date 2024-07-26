Треть российских компаний мониторит сотрудников в соцсетях. Исследование провел сервис «Работа.ру»

Исследование «Работа.ру» показало, что 28% работодателей следят за деятельностью своих сотрудников в соцсетяхПочти треть российских компаний следят за поведением своих сотрудников в социальных сетях — об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.