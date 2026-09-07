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Царьград

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ВСУ выпустили по Ростовской области более 20 беспилотников

ВСУ выпустили по Ростовской области более 20 беспилотников

Под удар попали семь районов, информация о пострадавших уточняется.В ночь с 6 на 7 сентября Вооружённые силы Украины атаковали Ростовскую область с помощью более чем двадцати беспилотных летательных аппаратов.

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