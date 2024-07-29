Микрорайон Королёвка останется без холодной воды

На время ремонта линии коммунальщики подвезут смолянам необходимый ресурс В связи с ремонтными работами на водопроводной линии на улице Маршала Ерёменко завтра отключат холодное водоснабжение части микрорайона Королёвка Смоленска.
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