Куда можно сдать опасные бытовые отходы в Москве?

фото: РИА Новости/Виталий Аньков Старый телевизор, микроволновка, пальчиковые батарейки, автомобильные аккумуляторы, печатные картриджи, лекарства — это опасные бытовые отходы, которые подлежат отдельной утилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии