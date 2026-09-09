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Минобороны заявило об уничтожении 108 дронов над регионами России за 12 часов

Минобороны заявило об уничтожении 108 дронов над регионами России за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 108 беспилотников, запущенных с территории Украины.

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