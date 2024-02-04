Япония снизила закупки СПГ в январе В прошлом месяце Япония импортировала всего 6 миллионов тонн СПГ, что является самым низким уровнем января за 15 лет.
Пронедра
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Япония снизила закупки СПГ в январе В прошлом месяце Япония импортировала всего 6 миллионов тонн СПГ, что является самым низким уровнем января за 15 лет.
Свежие комментарии