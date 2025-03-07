Землетрясение в Тернополе, пылающие газо- и энергообъекты по всей Украине — последствия ночной атаки ВС РФ

Ночью и рано утром 7 марта ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.