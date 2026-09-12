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Покровский сквер на площади Тургенева открыли после благоустройства

Покровский сквер на площади Тургенева открыли после благоустройства

Вице-губернатор Евгений Разумишкин в своём канале в MAX сообщил об открытии Покровского сквера на площади Тургенева.

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