Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Михаил Е
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Эксперт Семенов: Нетаньяху будет затягивать конфликт до выборов в США

Эксперт Семенов: Нетаньяху будет затягивать конфликт до выборов в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет затягивать конфликт в секторе Газа до прихода на пост президента США Дональда Трампа, заявил независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

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