Эксперт Семенов: Нетаньяху будет затягивать конфликт до выборов в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет затягивать конфликт в секторе Газа до прихода на пост президента США Дональда Трампа, заявил независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».