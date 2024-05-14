Эксперт Семенов: Нетаньяху будет затягивать конфликт до выборов в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет затягивать конфликт в секторе Газа до прихода на пост президента США Дональда Трампа, заявил независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».
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