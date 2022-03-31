Крымские студенты поборются за 1 миллион рублей во всероссийском конкурсе

Студенты вторых и третьих курсов КФУ им. В.И. Вернадского готовятся к участию во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап».
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