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Крымские студенты поборются за 1 миллион рублей во всероссийском конкурсе

Студенты вторых и третьих курсов КФУ им. В.И. Вернадского готовятся к участию во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап».

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