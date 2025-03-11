Захарова прокомментировала атаку на Москву беспилотниками Киева

Она напомнила, что сегодня столицу посетит генсек ОБСЕ Киев не первый раз направил беспилотники на Москву в день визита высокопоставленной делегации, на этот раз генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.
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