Захарова прокомментировала атаку на Москву беспилотниками Киева

Она напомнила, что сегодня столицу посетит генсек ОБСЕ Киев не первый раз направил беспилотники на Москву в день визита высокопоставленной делегации, на этот раз генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.