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Петербургский дневник

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  • Людмила Абрамова
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Захарова прокомментировала атаку на Москву беспилотниками Киева

Захарова прокомментировала атаку на Москву беспилотниками Киева

Она напомнила, что сегодня столицу посетит генсек ОБСЕ Киев не первый раз направил беспилотники на Москву в день визита высокопоставленной делегации, на этот раз генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.

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