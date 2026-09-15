В Краснокаменске строят автостанцию за 200 млн рублей

В Краснокаменске начались работы по созданию новой автостанции. Информацию о старте проекта распространила пресс-служба краевого Министерства экономического развития.
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