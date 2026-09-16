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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Цунода: «Самым тяжелым в карьере стал 2025-й год. Я осознал, что нахожусь вдали от дома»

Резервный пилот « Ред Булл » Юки Цунода рассказал о том, что самым тяжелым моментом в его карьере на данный момент стала вторая половина сезона-2025.

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