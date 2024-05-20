Реинкарнация громкого дела Ремизова

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, громкий триллер по делу экс-директора ЗАО "Национальная девелоперская компания" Константина Ремизова, которого закрыли на 8 лет за особо крупное мошенничество, а потом отменили обвинительный приговор, снова завертелся.
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