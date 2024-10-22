Выключить «сломанный» ген: как синтетическая биология меняет будущее медицины и человечества Ольга ВайленкоСовременные достижения в области генетики и синтетической биологии начинают превращать фантастические сюжеты в реальность.
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