АС: Харрис станет заложницей Пелоси в случае победы на выборах

Кандидат от демократов в США Камала Харрис в случае победы на выборах станет заложницей спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и политических кризисов, заявил редактор журнала American Conservative Коллин Пруэтт.
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