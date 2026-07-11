Армия России взяла под контроль Бачевск в Сумской области. Об этом заявили в МО РФ. Также в сводке оборонного ведомства сообщается, что российские военные поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые боевиками ВСУ.