Армия России взяла под контроль Бачевск в Сумской области. Об этом заявили в МО РФ. Также в сводке оборонного ведомства сообщается, что российские военные поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые боевиками ВСУ.
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