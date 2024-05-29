Завтра война? Где надеется отсидеться западная элита, разжигая ядерный конфликт с Россией

© CC0, Freepik Александр Сокуренко Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов выступил с заявлением, отметив, что страны военного блока НАТО замечены в конкретно-практических мероприятиях на границе, которые можно истолковать как прямую подготовку войны с Россией По словам Кулишова, вблизи российской границы наращивается разведывательная деятельность НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса.