Есть жертвы! На трассе Джубга-Сочи страшная массовая авария: объезжал и столкнулся с мусоровозом

В страшной аварии погибли 3 человека, еще 3 со страшными травмами в больнице. Вчера ночью на автодороге «Джубга-Сочи-граница с республикой Абхазия» водитель «Ленд Ровер» при объезде остановившихся автомобилей выехал на встречную полосу.
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