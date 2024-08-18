Есть жертвы! На трассе Джубга-Сочи страшная массовая авария: объезжал и столкнулся с мусоровозом

В страшной аварии погибли 3 человека, еще 3 со страшными травмами в больнице. Вчера ночью на автодороге «Джубга-Сочи-граница с республикой Абхазия» водитель «Ленд Ровер» при объезде остановившихся автомобилей выехал на встречную полосу.