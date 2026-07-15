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Русская весна

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ЕС разрешил: Украина сможет использовать еврокредит для закупки китайских комплектующих к БПЛА

ЕС разрешил: Украина сможет использовать еврокредит для закупки китайских комплектующих к БПЛА

ЕС разрешил Украине использовать европейский кредит для закупки китайских комплектующих к БПЛА, сообщает Financial Times.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А вот тут должен возникнуть БОООльшой вопрос Путина к председателю Си Цзиньпину.
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1 м.