ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Волков Владимир
    Такое впечатление, что власти ждут, когда простые россияне выйдут на улицу чтобы уничтожать эти азиатские отбросы. Эт...Абдурахман подума...
  • Андрей Павлов
    "власти наконец собираются серьезно заняться проблемой нелегальной миграции?" Нет конечно. Они типичные временщики и ..."Видел, Абдулла, ...
  • Олег Самойлов
    Только после отсидки! Семейку СРАЗУ гнать поганой метлой, а виновника - сначала на зону по максимальному сроку статьи...Абдурахман подума...

Кормушка прикрыта. Россия начала массово отказывать мигрантам в предоставлении гражданства

Кормушка прикрыта. Россия начала массово отказывать мигрантам в предоставлении гражданства

Avia.pro - Новости "Каждый удар - произведение искусства!": Эпические схватки мигрантов у 'Лахта Центра' в Питере покоряют интернет Битва Титанов У Лахта Центра Несколько часов назад у знаменитого Лахта Центра в Петербурге развернулась настоящая уличная битва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Хованов
Пересмотреть и аннулировать все гражданства полученные  кавказиатами с 1991-го года, а армян с 1988 (после землетрясения - понаехали). Сразу лишать российского, у кого есть двойное, включая русских, как потенциальных предателей.
Ответить
19 час.
Аудрюс
Этим работы хватит в новых областях России!
Ответить
18 час.
АА
Алекс Архипов
Отобрать выданное.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх